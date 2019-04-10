Владимир Ефимов рассказал о запуске в столице Единой цифровой платформы управления закупками

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С 3 по 5 апреля включительно на ВДНХ в Москве проходит юбилейный, 15-й форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки». В среду это статусное мероприятие посетил заместитель столичного мэра Владимир Ефимов. По его словам, в мегаполисе начинает работу Единая цифровая платформа управления закупками. Она будет функционировать на базе системы ЕАИСТ (ее подсистемой является Портал поставщиков, который используют уже три десятка субъектов РФ). Как отметил Владимир Ефимов, запуск платформы был продиктован намерениями упростить работу контрактной системы и повысить ее экономическую эффективность.

В своем комментарии господин Ефимов подчеркнул, что сейчас 15% (примерно 1 трлн. рублей) от объема закупок РФ, осуществляемых по 44-ФЗ, приходится на столичных заказчиков. При этом к закупочным процедурам мегаполиса растет интерес из регионов. С помощью новой платформы будет налажено эффективное управление процессом закупок, учитывая их количество и объем, — заявил чиновник.







