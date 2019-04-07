(АИС) «Портал поставщиков» стал проводить закупки малого объема в электронном виде до 500000 рублей

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В пятницу (5 апреля) апреля на ВДНХ объявят о завершении ежегодного Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». В ходе этого мероприятия о внедрении новой функции в работу (АИС) «Портал поставщиков» рассказал заместитель московского градоначальника В.Ефимов. По его словам, с 1 марта работающие по 223-ФЗ заказчики получили возможность использовать ресурсы этого сервиса для того чтобы осуществлять закупки малого объема в электронном виде до 500000 рублей.

Уточняется, что в настоящее время на «Портале поставщиков» зарегистрировано более пятисот организаций, которые работают по 223-ФЗ. Как заявил руководитель московского Департамента по конкурентной политике Г.Дегтев, эффективность ресурса была легко доказана за время его работы, что является стимулом для повышения его доступности для большего количества заказчиков. Реализация возможности проведения на нем «малых» закупок позволяет создать открытую, прозрачную и конкурентную среду, — отметил чиновник.







