Денис Тихонов: экспертиза начальных цен способствует экономии каждого четвертого рубля госзакупок столицы

Сегодня, 02:14

В рамках своего участия в работе XV Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» глава столичного ДЭПиР Денис Тихонов рассказал о важности роли стандартизации и экспертизы начальных цен контрактов в закупочном цикле Москвы. Мероприятие прошло третьего апреля на площадке ВДНХ.

В своем комментарии чиновник сообщил, что у столицы — лучшая в Российской Федерации система закупочного цикла, а один из ее главных элементов — экспертиза стартовых цен контрактов и договоров. С помощью этой системы мегаполис ежегодно экономит до двухсот миллиардов рублей. Только применение сквозного экспертного подхода к госзакупкам в прошлом году позволило московскому бюджету сэкономить около 47 миллиардов рублей.

По словам Дениса Тихонова, также Москва получила дополнительный экономический эффект от внедрения в закупочный цикл стандартизации. В частности, это позволяет на треть увеличить количество участников торгов.







