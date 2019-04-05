Комплексное решение по автоматизации и цифровизации закупок создали в столице

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На московской ВДНХ с 3 по 5 число текущего месяца проводят ежегодный форум-выставку «ГОСЗАКАЗ - За честные закупки». В среду участие в мероприятии принял замградоначальника Москвы Владимир Ефимов, рассказавший об успешном создании в мегаполисе комплексного решения по автоматизации и цифровизации закупок. Это Единая цифровая платформа управления закупками, которая будет функционировать на базе ЕАИСТ. Все региональные партнеры востребованного московского интернет-ресурса «Портал поставщиков» (подсистема ЕАИСТ) имеют доступ к новому сервису, — отметил чиновник.

Как подчеркнул Владимир Ефимов, Москва предоставила заказчикам полностью готовую, технологически отлаженную цифровую платформу. Этот сервис обеспечит дополнительную экономию денежных средств в размере 12%.

По словам Владимира Ефимова, все более серьезное значение приобретает и «Портал поставщиков». Так, за прошлый год его аудитория выросла до 140 тыс. пользователей (в 2017 году было на 60 тыс. меньше). Объем сделок за тот же период вырос на четверть — 280 тыс. сделок на общую сумму 25 млрд. рублей. Ожидается, что в текущем году объемы вырастут до 45 млрд. рублей, — сообщил чиновник.











