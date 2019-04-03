Россия классная опять: Путин готовит экстренный план по выведению страны из кризиса

Сегодня, 17:24

Реанимация отечественной экономики - процесс, кажущийся неподъемным, но планы правительства говорят об обратном.

Процесс запуска экономики в России – это вопрос настолько сложный, что уже не один десяток экспертов попросту сломали голову, пытаясь решить данную, без преувеличения, «головоломку». Несмотря на повышенный скептицизм со стороны российских оппозиционеров, наивно было бы предполагать, что у президента отсутствует серьезный план по этому поводу. Путин, безусловно, понимает важность своего нынешнего срока, а потому самые болезненные вопросы, вроде начала политического процесса и запуска экономической машины, обязательно следует решить.

Экономическая модель в современной России выстроилась таким образом, что многие бизнесмены отзываются о ней крайне недружелюбно. Модель государства с ориентиром на экспорт из-за санкций работает весьма посредственно. Исходя из этого среднему и малому бизнесу развиваться довольно непросто в новых условиях, потому как, если верить экспертам, его душат едва ли не со всех сторон, что, конечно же, является серьезным преувеличением противников действующего правительства. Все далеко не так однозначно, как выставляют оппозиционеры. Во-первых, государство делает все необходимые шаги для того, что бизнес мог получать новые возможности и развиваться через национальные и инфраструктурные проекты. Деньги там вращаются, безусловно, очень большие, а следственно и развитие ожидается крайне существенное.

Именно этот экстренный план и разрабатывает сейчас Владимир Путин. Президент прекрасно понимает, что «Россию классной опять» можно сделать только, если применить для этого экстренные меры, дабы вывести страну из кризиса. Возможно это только с помощью адекватной экономики, что, в свою очередь, обуславливается необходимостью поднять бизнес. Если задуманное удастся воплотить, то уже через 5 – 10 лет о состоянии экономики в России все скептики будут говорить уже совершенно с другой колокольни.