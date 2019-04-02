Страна налогов и сборов: Минфин добавит ещё 6 новых налогов

Сегодня, 14:02

Значит станем жить лучше так ведь потом происходит во всём мире.

Россия стремится к первенству не только в космической и военной отраслях, но и в экономической. Кто-то считает, что не получится так быстро, а кто-то уже делает. Минфин добавит ещё 6 новых налогов к уже имеющемуся списку. Так, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения появился документ, с законопроектом, который предполагает внесение в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей.

Так, к имеющимся уже 15 различным федеральным, региональным и местным налогам, прибавится ещё 6. Россиян теперь одно слово «налог» вводит в состояние праведного гнева. Ведь при повышении налогов растёт и цена на товары и услуги. Граждане России думают, что это уже страна налогов и сборов.

Но так ли это плохо, что будут введены новые налоги, и так много старых. Например, с налогов платится пенсия, зарплата учителям и врачам, военнослужащим и всем бюджетникам. С этих денег строят дороги и мосты, больницы и школы.

Так происходит во всём мире, когда растут налоги, то вместе с ними пропорционально растут и доходы граждан, а вслед за этим и благосостояние страны. Если будут отремонтированы дороги и построены новые, если будут строиться школы и учебные учреждения, больницы, тогда нет причин у россиян возмущаться. Даже стоило бы порадоваться.

Однако не все рады и оценят такое предложение. Налоги и сборы исправно платятся, а ничего этого не происходит должным образом. Получается так, что россияне не согласны с Минфином, потому как это не принесёт никаких благ самим гражданам.

Введение новых налогов может свидетельствовать о том, что готовится ещё какая-то поддержка Сирии, ввиду последних новостей о возможном конфликте с Израилем. Ведь на войну всегда нужно много денег. Или всё-таки пенсионеры и бюджетники получат настоящий сюрприз от правительства в виде повышения пенсий и зарплат, а обычные граждане увидят преобразовавшуюся в лучшую сторону страну.