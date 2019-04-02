Кто больше всех зарабатывает: Эксперты Минтруда перечислили наиболее оплачиваемые специальности в России

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Достойными высоких зарплат оказались преимущественно «мужские» специальности.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института Охраны и экономики труда (ВНИИ труда), Министерства труда и социальной защиты России провели исследование, основанное на мониторинге вакантных должностей, и составили перечень высокооплачиваемых профессий.

По данным из доклада ВНИИ труда, лидерами в списке актуальных на данный момент специальностей стали «мужские» направления: инженер-мехатроник и сварщик дуговой сварки. Работникам таких специальностей повсеместно предлагается ежемесячная оплата труда от 100 тысяч рублей. Вторыми в списке стоят бурильщики шпуров и специалисты по операциям на межбанковском рынке. Им в среднем платят 95 тысяч рублей. Следом идут специалисты по моделированию процессов термической обработки, бизнес-аналитики, а также специалисты по интеграции облачных приложений. Их зарплата составляет от 90 тысяч рублей. Закрывает список профессий с самыми высокими зарплатами специалисты по потребительскому кредитованию. Заработная плата таких работников от 85 тысяч рублей.

Эксперты обращают внимание, что такие специалисты очень востребованы, поэтому работодатели достоно оплачивают такие профессии. Отличительной чертой безработных людей является обучение в выбранном родителями ВУЗе по «престижной специальности». Рынок труда это огромное количество профессий и различных сфер деятельности. Выбирая будущую специальность стоит изучить какая профессия на рынке востребована и сегодня, и в перспективе.