Владимир Ефимов рассказал, как цифровизация Москвы влияет на интерес к городу со стороны инвесторов

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Как сообщает Business FM, столица вкладывает ресурсы в цифровизацию различных сфер жизни. О том, что это дает самому городу и его жителям рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов принял участие в работе международной выставки недвижимости MIPIM, значительная часть экспозиции MIPIM PropTech была посвящена новым технологиям в сфере недвижимости. Владимир Ефимов подчеркнул: «В рейтинге ООН по цифровизации городов мира Москва заняла первое место». При этом он отметил, что у столицы нет цели «цифровизация ради цифровизации». Основным является создание такой системы, которая была бы удобна и комфортна потребителю. Речь идет как о цифровизации государственных услуг, так и о системе взаимодействия между органами власти. Помимо этого, повышается интерес со стороны инвесторов: «Город создает деловую среду, в которой технологически удобно».







