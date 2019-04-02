На конкурс «Прорыв года» столичные предприниматели прислали более 12 тысяч заявок

Сегодня, 16:09

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина прокомментировала сбор заявок на дебютный конкурс «Прорыв года», целевой аудиторией которого являются представители столичного бизнес-сектора. За три с половиной недели приема заявок организаторы получили уже более 12000 предложений от потенциальных участников. Такую информацию передает портал столичного мэра.

Сообщается, что в рамках конкурса предусмотрено четыре этапа, он организован в девяти номинациях. От каждой номинации в финал выйдут по три кандидата. Свои проекты они будут представлять в рамках заседания экспертного совета. Победители премии «Прорыв года» будут названы в конце мая.

В своем комментарии Наталья Сергунина подчеркнула, что с помощью премии «Прорыв года» можно будет рассказать стране о достижениях московского предпринимательского сообщества. Его успехи и благоприятная бизнес-среда оказывают большое влияние на развитие российской столицы. Местные власти стремятся поддерживать малый и средний бизнес — они стимулируют его развитие льготами и субсидиями, организуют бесплатные программы для обучения и оказывают помощь с привлечением кредитных средств.











