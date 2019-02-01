Всех российских пенсионеров переведут на карты «Мир» - ЦБ увеличит долю НПС за их счет

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В четверг, 31 января, первый заместитель председателя банка России Ольга Скоробогатова представила презентацию о планах Центробанка на этот год. По планам специалистов, в этом году количество операций по картам «Мир» должна превысить 1/5 долю рынка.

Регулятор рассчитывает, что в этом году количество карт с платежной системой «Мир» достигнет 69 миллионов. При этом специалист отметила, что в прошлом году у россиян на руках находится порядка 52 миллионов банковских карт с платежной системой «Мир», доля финансовых операций на отечественном рынке превысила 15%.

Всего в России работает несколько платежных систем, самыми распространенными являются Visa и MasterCard, также россияне пользуются UnionPay и другими. Часто встречаются банковские карты с чипами двух платежных систем: «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay или «Мир»-JCB.

При этом регулятор планирует увеличить долю транзакций, которые будут совершаться при помощи национальной платежной системы (НПС). Каким именно образом это произойдет, эксперт не уточнила.

Однако можно заметить, что уже с 1 февраля военные пенсионеры начнут получать свои выплаты на банковские карты с платежной системой «Мир». Ранее об этом было принято решение в правительстве РФ. Если ранее бывшие силовики получали пенсии на карты с разными системами, то перед 1 февраля им всем были изготовлены новые карты «Мир». Согласно подсчету, в этой группе находится порядка 2,6 миллионов россиян.

На сегодня с платежной системой «Мир» работает 321 банк зарегистрированный на территории России. Всего чиновники госаппарата планируют к 2020 году перевести на «Мир» всех бюджетников, льготников и пенсионеров.

Напомним, что национальна платежная система «Мир» была создана после введения санкций в отношении России иностранными государствами, которые не признали законного присоединения Крыма. Первая карта была выпущена в декабре 2015 года.