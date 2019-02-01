Количество бедных увеличат, чтобы потом резко сократить - сеть

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Росстат изменит методику по подсчету граждан, проживающих в бедности. Расчеты начнут работать с 2020 года. Ведомство планирует ввести в расчет новые категории граждан, которые в любой момент могут оказаться за чертой бедности.

Российские СМИ приводят слова министра труда максима Топилина, который утвердительно заявил, что показатели в расчетах меняться не будут, также он подчеркнул, ничего не будет меняться в методологии.

Предполагается, что в расчеты теперь будут браться не только пожилые люди, но и семьи с детьми, которые находятся на черте бедности. Чиновники заявляют, что новый подход позволит вовремя вытащить из зоны риска некоторых граждан и более эффективней бороться с бедностью.

Новость об изменении подсчета бедных стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Так, некоторые пользователи в комментариях выразили надежду на то, что чиновники наконец-таки решили узнать о реальной ситуации в стране, после чего смогут улучшить положение россиян в стране. Пр этом другие пользователи подчеркнули, что введение новых показателей бедности необходимо для того, чтобы чиновникам было проще подстраивать графики, показывающие положительную динамику в их работе. А в реальности ни чего не изменится, считаю пользователи Интернета.

По словам ученых, расчет бедных в России и Европе существенно разный. Так, в западных странах для подсчета бедных используют многомерный подход, вместо стандартного в России одномерного (подсчет только разницы между доходами и расходами — Прим.ред.). Однако если данный метод применить в России, то в стране окажется слишком много бедных, а им необходима будет социальная поддержка, на которую отсутствуют средства в казне государства.

Как точно используют новые данные чиновники неизвестно. При этом не стоит забывать, что в майских указах Владимир Путин поставил задачу сократить числе бедных в стране в два раза. В конце 2018 года их насчитывалось порядка 13,3 миллионов россиян.