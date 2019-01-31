Крупные посылки с AliExpress станут дороже на 30%

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С нового года в Россию вступили в силу новые законы. Согласно одному из них, теперь россиянам придется оплачивать налог на покупки с иностранных сайтов, если общая стоимость товаров превышает 500 евро в месяц. Сумма налога будет составлять 30% от общей цены. Оплата будет производится в отделениях «Почты России».

Специально под этот закон «Почта России» разработала свой новый функционал, который предложила китайскому интернет-порталу AliExpress.

Некоторые специалисты отмечают, что тестовый период системы начнется с 1 февраля. Предполагается, что AliExpress будет самостоятельно отслеживать сумму, на которую был сделан заказ россиянином. После превышения суммы в 500 евро сайт автоматически будет предлагать клиенту оплатить госпошлину. После ее оплаты посылки будут сразу же отдаваться в отделениях «Почты России».

За прошлый год из Китая в Россию прислали более 320 миллионов посылок. По итогу Китай остался лидером на российском рынке и охватил более 92,5% рынка. Однако уменьшился темп роста с 31% до 23%. При этом некоторые эксперты считают, что темп роста замедлился из-за роста среднего чека на некоторые виды товаров. Помимо этого посл по немного стал расти американский и европейский рынок, который провалился в 2014 году. В результате на «Яндекс.Маркет» только 60% приходится на китайский рынок.

Больше всего покупок россияне сделали в ноябре 2018 года, когда отмечали мировые даты: «День холостяка» и «Черную пятницу». По словам специалистов, продажа товаров за этот период выросла на 30-40% по сравнению с обычными днями, а после наступления «черной пятницы» продажи выросли на 230%. В итоге средний чек вырос на 31%, общая сумма продаж составила 17 миллиардов рублей.