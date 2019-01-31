«Гениальный лохотрон»: Россиян разводят на деньги с номеров Сбербанка

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На этой недели некоторые клиенты Сбербанка в социальных сетях пожаловались на то, что с их банковских карт мошенники пытались украсть деньги. Звонили и писали злоумышленники с официальных номеров Сбербанка.

Одна из несостоявшийся жертв на своей странице описала весь процесс и поделила его на 15 пунктов. Для начала все происходит очень быстро. Звонок от 900 или +7(495) 500-50-55, в крайне неудобное время для клиента. На фоне звучит фоновая музыка, слова Сбербанк и оставайтесь на линии.

«Звонившие представляются сотрудниками банка называют имена и фамилии. Вам сообщают о якобы совершаемых по вашей карте операциям», - описывает ситуацию жертва в своем аккаунте.

После этого звонивший предлагает сверить данные и называет номер карты, телефон и паспортные данные. При этом звонивший всегда произносит фразу со словом — безопасность. Также мошенники уточняют, не забывал ли человек в последнее время где-нибудь карту или были новые привязки телефона к карте. После они говорят, что несколько дней назад к банковской карте был привязан новый номер и проблема была обнаружена.

Для убедительности мошенники называют остаток средств на карте, чтобы успокоить клиента и отметить, что проблема была заранее обнаружена.

«Далее вам сообщают и разъясняют, что ваши средства, карта и онлайн-банк будут заблокированы на сутки. Ваши деньги будут переведены на секьюритизированный счёт, после чего в течение 24 часов вернутся обратно», - добавила клиентка банка.

По ее словам, в конце просят назвать кодовое слово, а не три цифры CVV2, потому что называть эти цифры небезопасно.

В самом банке ситуацию прокомментировали следующим образом: «сотрудники службы безопасности никогда не звонят клиентам по поводу мошенничества». Также там напомнили, что если звонят из банка и просят назвать кодовое слово или продиктовать код, то необходимо сразу же положить трубку и перезвонить в финансовую организацию.

Как отмечают специалисты, подделать номер можно при помощи онлайн-приложения или интернет-сервиса, однако принимать входящие звонки поддельные номера не могут.

При этом остается открытый вопрос, о том, откуда мошенникам известны личные данные и остаток по карте. Некоторые эксперты предполагают, что такую информацию можно приобрести в анонимных телеграм-каналах или ее продают сотрудники банка.