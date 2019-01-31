Кризисы и падение цен на нефть Москве не страшны — эксперты

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Эксперты считают, что прогнозируемые Минэкономразвития в первом квартале текущего года экономические сложности незначительно затронут Москву. Столица является «государством в государстве», у ее экономики большой запас прочности, что позволит избежать серьезных последствий от роста НДС, падения цен на нефть и ужесточения политики Банка России в денежно-кредитном вопросе, — говорят аналитики.

Уточняется, что Москва не добывает нефть, а ее бюджет сформирован из расчета цены на нефть в 40 долларов за баррель. По этой причине снижение цен в отрасли не повлияет на наполняемость казны. В то же время столица прилагает серьезные усилия для развития бизнес-среды, благодаря чему наполняется бюджет и растут доходы местных жителей. Рост реальных зарплат москвичей в 2018 году (относительно 2017 года) составил 8%.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, существенно увеличились зарплаты у специалистов, работающих в промышленных отраслях. К примеру, заработная плата в машиностроении или на производстве, связанном с высокотехнологичными IT-отраслями, рост зарплат увеличилась на 20% и 30% в сравнении с 2017 годом, — сообщил чиновник.







