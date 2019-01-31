Развитие инфраструктуры оказывает положительное влияние на общий рост инвестиций в экономику Москвы

Сегодня, 12:04

Реализация инфраструктурных проектов сейчас является одним из приоритетных направлений развития Москвы. По словам местного мэра Сергея Собянина, развитие инфраструктуры приводит к росту объема инвестиций в столичную экономику. Он уточнил, что каждый вложенный в развитие инфраструктуры рубль приносит городскому бюджету порядка 4 рублей инвестиций.

Отмечается, что каждая новая московская станция метро и транспортная развязка становится драйвером роста для активного строительства недвижимости жилого и коммерческого профиля. По словам вице-мэра Владимира Ефимова, многие проекты позволяют российской столице получать больше от частных инвестиций, чем 4 рубля на 1 бюджетный рубль. В частности, объем вложений в ГЧП и строительство транспортно-пересадочных узлов составляет 7 и 8 рублей за 1 бюджетный рубль.

Как добавил Владимир Ефимов, из инвестируемых в московскую экономику средств городской бюджет направляет только четверть. Остальное столица получает от частных инвесторов.



