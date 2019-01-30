Бедные заплатят: Ретейлеры намерены и впредь гасить убытки по премиальным картам за чужой счет

Сегодня, 23:10

Рядовые граждане оплачивают не только свои покупки, но часть чужих расходов. Бонусная лихорадка и прочие блага владельцев пластика сегмента «премиум» опустошают кошельки большинства россиян быстрее, чем инфляция.

Рост цен на все без исключения товары продолжится, и не из-за инфляционных процессов и курсовых колебаний, а из-за политики банков и ретейла. Недавно ретейлеры объяснили, что при стабильных экономических показателях они все же вынуждены поднять цены на товары, но это, конечно же, не их вина.

Дело в том, что банки эмитируют (выпускают) слишком много премиальных карт (ПК класса Platinum и выше), а комиссия при расчетах такими картами через терминалы может быть значительно выше, чем при оплате обычной картой, что приводит к убыткам продавца, поэтому стоимость товара растет, но не только для владельцев карт премиум-класса, а и для остальных покупателей. Дальше больше.

Ретейлеры потребовали от банков снизить комиссию, пообещав еще выше поднять цены, но эксперты опасаются, что банки не захотят увеличивать расходы своих ВИП-клиентов. За последний отчетный период банки продали в пять раз больше карт премиум-класса. Финансовым учреждениям эта услуга очень выгодна, ведь владельцы этих карт приносят доход совершая трансакции за границей, в интернете и производят еще множество доходных для банка манипуляций. Да и стоимость самой карты и годового обслуживания гораздо выше , чем по картам сегмента «масс».

То есть банк на себя убытки ритейла не возьмет, но может изменить тарифы по эквайрингу (услуга безналичной оплаты по средствам электронного оборудования), потребовав от ретейлера оплаты за установку и стоимости такого оборудования, что опять-таки приведет к повышению цен, потому что в них будет заложена стоимость банковских услуг.

Таким образом, россияне стали заложниками технологий. Ретейлеры намерены и впредь гасить убытки по премиальным картам за чужой счет, а чтобы остановить рост россиянам придется отказать от удобного и безопасного пластика и вернуться к наличной оплате, но и это может оказаться затратным. Цены в ритейле все равно поднимут, потому что торговым точкам придется дополнительно нанять кассиров, оплатит инкассацию наличных банку, оплачивать дополнительные услуги по расчетному счету и еще кучу всяких трат.

Так что как ни крути, а бедные заплатят и за себя и за владельцев премиальных карт, потому что так было всегда. Кстати, все бонусы и кэш-беки оплачиваются по той же схеме.