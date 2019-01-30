В деле о попытке захвата имущества «Бабушкиного Лукошка» обнаружены факты волокиты

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Представитель отечественного холдинга «Сивма» (работает под брендом детского питания «Бабушкино Лукошко»), адвокат Р.Кандауров рассказал о затягивании расследования дела о попытке захвата имущества бренда. Речь идет о хищении 100% акций основного актива холдинга (ОАО «Завод детского питания «Фаустово»). СУ УВД по ЦАО до сих пор не предъявило обвинение по этому уголовному делу бывшему гендиректору завода В.Тарасьяну. Такую информацию передает сайт BFM.RU.

Дело было возбуждено еще 2 февраля прошлого года. Сейчас расследование непонятно почему приостановлено, — заявил Кандауров, подчеркнувший, что дело нужно передать ГСУ СК РФ по Москве.

По материалам дела, в 2016 году у Тарасьяна истекли полномочия, но он использовал поддельное решение совета директоров для продления их на три года. После этого им были переписаны на себя все акции заводы и осуществлена перепродажа ценных бумаг белорусу Коломийцу и россиянину Милюковскому, что привело к запуску процедуры ликвидации компании. Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в ноябре 2017 года СУ УВД по ЦАО также приступило к расследованию уголовного дела о поддельных векселях холдинга, проданных украинцу Колесникову за 550 млн. рублей.







