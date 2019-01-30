Владимир Ефимов рассказал о планах московского экспорта на 2019 год

Сегодня, 16:02

Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказало том, на каких отраслях экспорта мегаполис будет сосредотачивать свои усилия в обозримом будущем. Как известно, столице сейчас является лидером нашей страны с точки зрения экспорта товаров и услуг. За минувший год она поставила свою продукцию в 189 государств мира.

Как рассказал чиновник, основной рост экспорта предприятий российской столицы в прошлом году продемонстрировали сектор информационных технологий и обрабатывающие отрасли производства. Ставку на высокотехнологичные отрасли экономики мегаполис будет делать в ближайшие годы.

За первые три квартала прошлого года прирост выручки Москвы от экспорта на предприятиях IT-сектора составил 12,6 млрд. рублей, в обрабатывающих отраслях производства — 12,1 млрд. рублей. Всего за прошлый год на несырьевом экспорте Москве удалось заработать 180,5 миллиарда долларов, — уточнил Владимир Ефимов.







