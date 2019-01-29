Снижение ставок по ипотеке произошло в «Райфайзенбанка»

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Теперь взять ипотечный кредит в финансовом учреждении возможно всего за 9,99% годовых. Такие изменения коснулись заемщиков всех категорий, но минимальная сумма такого займа должна составлять 7 миллионов рублей.

Купить недвижимость в России становится все проще, специально для этого различные банки создают уникальные программы, которые дают возможность людям с любым достатком улучшить свои жилищные условия. Так, руководство «Райфайзенбанка» уже с начала года решило порадовать россиян и существенно снизило ставку по ипотечным кредитам.

В понедельник 28 января появилась информация о том, что если стоимость жилья будет стартовать от семи миллионов рублей, то займ будет выдан под низкие проценты – 9,99%. При сумме кредитования менее 7 млн рублей применяются прежние ставки: 10,25% годовых для зарплатных клиентов и 10,49% годовых — для прочих категорий заемщиков. Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — для зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Сообщается, что это не единственное нововведение, которое ожидает клиентов банка в 2019 году, их анонс будет сделан позднее.