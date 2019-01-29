Микрозаймы прощайте: новые поправки в законах вступили в силу

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В понедельник, 28 января, вступили в силу новые поправки, которые ограничили максимальную сумму по потребительским кредитам и микрозаймам. Внесены они были в два ФЗ. Согласно нововведениям ставка по потребительским кредитам не может превышать 1,5% в день, а с середины лета не более 1%.

Также общая сумма долга (проценты, неустойка и прочее) не сможет превышать взятую сумму в два раза. Нововведение продержится в течение шести месяцев, после чего сумма долга не будет превышать первоначальную в полтора раза.

Также по закону не возможно будет взыскать долг по займам, которые выдали нелегальные организации.

Видно, что депутаты поработали и приняли достаточно сбалансированный закон, который сможет оградить часть людей от жесткой кредитной коммерции. Однако, как отмечают пользователи Интернета, по документам МФО действительно стали прописывать в договорах не более 1,5%, но чтобы получить заем клиенту необходимо подписать дополнительный договор на обслуживание клиента, предоставляющий личного менеджера и звонки в разное время. В результате клиенту все равно начисляется порядка 2% ежедневно от его первого займа, а в некоторых случаях и больший процент.

Как отмечают россияне, в некоторых городах уже стали закрываться микрофинансовые организации, и в ближайшие годы на рынке останутся только крупные игроки. Другие уверены, что в дырявых законах умные люди найдут особые лазейки, благодаря чему МФО и МКК останутся на плаву. При этом в чистке микрокредитного рынка в крупных городах мало кто сомневается, другие же уверены, что в мелких городах, произойдет сращивания бизнеса, власти и правоохранительных органов в результате чего в Россию полноценно вернутся 90-е годы.

Однако как в действительности скажется закон на МФО в настоящее время предположить и предугадать достаточно сложно. Пока общество не успело прочувствовать нововведения на собственной шкуре.