Следующее - официальная взятка за диплом? Минюст пробивает «дно» в системе образования

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Чиновники из министерства юстиции выдвинули странное предложение.

Оно таким может показаться нормальному гражданину России, но только не чиновникам, они то понимают в этом больше. Что ждёт образование после введения закона о «вынужденной» коррупции. Накануне Минюст РФ выдвинул предложение не наказывать чиновников за взятки, которые они получили из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

Если трактовать этот закон с точки зрения обывателя, то получается следующее - официальная взятка за диплом в ВУЗе, за место в детском саду, за поощрение в школе и так далее, вплоть до кресла в Думе. Наша система образования и так находится на

«дне» от всевозможных реформ, которые проводятся с 1991 года. Десятки тысяч школ закрыты, сотри вузов теперь в частных руках, а некоторые и вовсе закрыли, индекс образования упал до 36 места в мире. А реформы всё продолжаются. Своим нововведением Минюст пробивает «дно» в системе образования, которого мы достигли уже давно.

Настроения в стране уже достигают пика недовольства действиями правительства, а теперь и борьба с коррупцией приобретает новый смысл, который трактуется ровно наоборот. С 1957 года, после запуска первого спутника, всему миру стало известно, что у русских есть не только валенки и балалайка, но и наука. С тех пор и до 1991 года считалось, что у нас самая лучшая система образования. Запад с ужасом и завистью смотрел на наши достижения в науке, которая стала такой благодаря системе образования. А теперь наша система рухнула благодаря коррупции и капиталу.

Всё двигается к тому, что в стране станет возможным за взятку купить всё, и даже чью-то жизнь. Ведь «обстоятельства непреодолимой силы» могут быть разными. А занимается разработкой этого закона и МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет совместно с Минюстом.