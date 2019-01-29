В Департаменте экономполитики Москвы рассказали об экспертизе цен по госзакупкам

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Как заявил глава Департамента экономической политики и развития Москвы, вице-мэр столицы по вопросам земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, экспертиза максимальных цен товаров и услуг по контрактам госзакупок ежегодно приносит городу многомиллиардную экономию.

«Экспертный анализ цен по контрактам госзакупок – эффективная мера снижения расходов бюджета. Благодаря экспертизе, Москва ежегодно экономит десятки миллиардов рублей. В 2018 году удалось получить экономию свыше 46,8 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.

В пресс-службе столичного Департамента экономполитики отметили, что изучение стартовых цен контрактов при проведении госзакупок – один из важнейших элементов комплексной системы мер по оптимизации расходов городского бюджета. Помимо экспертизы цен, эта система включает в себя контроль над исполнением договоров, конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг, обоснование целесообразности закупки той либо иной услуги (товара).

В общей сложности, комплексная система контроля при проведении государственных закупок помогает ежегодно экономить бюджету Москвы до 200 млрд рублей, отметили в ведомстве.







