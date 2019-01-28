Алкоголизм и табакокурение искоренят ценами: Дорогое топливо поможет решить основные социальные проблемы России

Вчера, 23:46

Согласно прогнозам, сигареты подорожают почти на 5%, а цены на спиртное поднимут до 40% - на пагубные зависимости у людей просто не останется денег.

С 1 по 20 января 2019 года в России средняя цена АИ-92 повысилась на 1,36% (+0,57 руб./л), на АИ-95 — на 1,39% (+0,62 руб./л), на зимнее дизельное топливо — на 1,51% (+0,70 руб./л), летнее — на 1,41% (+0,62 руб./л) – и это при условии, что все нефтяники терпеливо выполняют все договоренности о заморозке цен на топливо, работая в убыток. Такое подчинение удовлетворило интересы правительства, поэтому ФАС не видит необходимости продлевать или корректировать соглашение, а следовательно с начала апреля цены будет диктовать рынок. Стоит отметить, что нежелание правительства продолжать сдерживать цены на АЭС может быть вызвана также некоторыми положительными процессами, которые могут стать результатом дороговизны бензина и ДТ.

Согласно прогнозам Центрального банка России, в текущем году рост акцизов на сигареты достигнет 9,1%, что приведет к их удорожанию в среднем на 4,6%, а это внесет в годовую инфляцию менее 0,1 процентного пункта. Ставки акцизов на алкогольную продукцию остались прежними, однако здесь свою негативную лепту внесли иностранные поставщики: крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России подняли цены до 40%. Свое решение компании аргументировали изменениями на рынке: повышением НДС до 20%, нестабильном курсе рубля, введением помарочного учета и главное - ростом цен на топливо. Подорожание в основном коснется спиртного низкого и среднего ценового уровня – из-за малого спроса цены на элитный алкоголь останутся на прежнем уровне. И хотя отечественные производители не сильно пострадали из-за увеличения затрат в связи с нестабильной ситуацией в стране, очевидно, что они не упустят возможность, и вслед за импортными поставщиками также поднимут цены. Ранее по тем же причинам подорожали молоко, колбаса, хлеб, овощи и фрукты, коммунальные платежи. При этом рост заработной платы в 2019 году по прогнозам составит лишь 6,1%.

Экономическая ситуация в стране плачевная, из-за непрерывного роста цен людям не хватает денег на элементарные нужды и продукты питания, а единственным доступным отдыхом являются пешие прогулки и просмотр телевизора. Такими темпами россиянам скоро придется не только попрощаться с путешествиями, развлечениями, мечтами о собственном жилье, полноценным и разнообразным питанием, но и начать сокращать расходы на курение и выпивку - потакать своим вредным прихотям смогут исключительно зажиточные граждане. Не исключено, что в результате данного маневра в России таки искоренят алкоголизм и табакокурение - ценами.

Дорогое топливо поможет быстро и эффективно решить основные социальные проблемы России: отказ от пагубных привычек будет способствовать оздоровлению нации, и повлечет массу положительных веяний - продолжительность жизни людей увеличится, снизится заболеваемость, смертность, уровень преступности, разводов. Нельзя забывать и об экологии, которая просто расцветет в условиях снижения выхлопных выбросов - очевидно, что собственный автомобиль будет слишком дорогим удовольствием, и людям придется воспользоваться доступными альтернативами.