От создателей «девятка яиц»: Подорожание курицы в России спровоцировало указывать цену за 100 грам

Сегодня, 16:03

На этот раз обман-уловка маркетологов вызвала бурю негодования в Севастополе.

По всей видимости, именно от создателей «девятка яиц» и 850 мл молока в пачке поступила инициатива указывать цену курицы за 100 грамм, а не за 1 кг. Это, вероятнее всего, вызвано тем, что подорожание курицы в России может спровоцировать негативную реакцию у покупателей, которых уже давно представители крупных торговых точек пытаются обмануть и как можно больше нажиться на доверии. Оказалось, что все дело в визуальном обмане - уловка, которую используют маркетологи, чтобы скрыть реальную стоимость продукта за 1 кг или литр.

На этот раз под раздачу пользователей сети стала реклама «Фуршета», в которой было указано цену за 100 грамм куриной четверти. После появления лотков на полках с 9-ю яйцами внутри, данный баннер вызвал неимоверное недовольство граждан, которые уже не знают, как бороться с беспределом торговых точек. Стоит отметить, что в основном такую цену ставят на крайне дорогие товары с целью не отпугнуть потенциального покупателя, но курица является для россиян, как показывает статистика, базовым компонентом потребительской корзины.

Учитывая, что торговые точки наживаются не только на покупателях, но и поставщиках товаров, есть вероятность, что с вступлением в силу закона о 5% наценки может уменьшить аппетиты владельцев точек сбыта продовольствия, чем на данный момент занимается ФАС. Но пока продавцы чувствуют свободу и идут на уловки вроде девятка яиц, недо-литра молока и курицы по 100 грамм. Только четкое ограничение в виде выпуска строгого нормирования и фасовки продуктов первой необходимости.

Безусловно, хочется надеяться, что в скором времени владельцы торговых точек перестанут наживаться на покупателях путем введения их в обман. Эта задача лежит на государственных органах контроля, которые пообещали урегулировать в короткий срок сложившуюся ситуацию. Да и другого выхода у них нет - бездействием можно добиться разве что возмущения населения и потери доверия.