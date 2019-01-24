В Арктике к работе приступили два ледокола «Газпром нефти»

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Данные корабли будут сопровождать отгрузку нефти и сопровождать танкеры с данным грузом. Данные корабли нового поколения.

Ледоколы «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» приступили к постоянной транспортировке нефти с Арктики. Обеспечивать продвижение танкеров ледоколы будут от терминала «Ворота Арктики» до нефтехранилища расположенном в Кольском заливе.

Отмечается, что при суровых арктических условиях ледоколы обезопасят подход танкеров к арктическому терминалу и при этом способны осуществлять буксировку, швартовые операции, а также защиту «Ворот Арктики» ото льда.

Первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев сообщил, что доля добычи в Арктике превышает 20% от общего объема и, в соответствии со стратегией развития до 2030 года, ставка будет делаться именно на этот регион.

Ледоколы нового поколения отличаются очень высокой маневренностью. За одну минуту судно, длина которого превышает 120 метров, способно развернуться вокруг оси. «Андрей Вилькицкий» заходил в Петербург после ходовых испытаний в Балтийском море.