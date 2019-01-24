Система быстрых платежей заработает в России в конце января

Сегодня, 18:38

Банк России объявило запуске системы быстрых платежей, он состоится на 28 января. Работа будет проходить в тестовом режиме.

Директор департамента национальных платежей ЦБ Алла Бакина рассказала,что официальный запуск произойдёт 28 февраля, а в течение месяца будут тестировать программу.

Главным преимуществом системы станет скорость перевода средств, она будет происходить моментально и 24 часа в сутки. Так же не будет иметь значения банк отправитель и получатель. Сейчас такая система работает только у Сбербанка. Проект поможет снизит размер комиссий, который потребители платят за переводы. В дальнейшем такие переводы могут вообще стать бесплатными.

Сейчас к проекту подключаться 12 банков, и ещё около 40 подали заявки в дальнейшем подключить к системе. В тестовом режиме банки будут предоставлять услуги ограниченному количеству клиентов, которых выберут сами. А в дальнейшем это будет доступно всем клиентам банков. Первыми подключаться Райффайзенбанк, ВТВ, Альфа-банк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.