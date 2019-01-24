У россиян в 2018 выявлено рекордное количество свободных денег

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По данным исследовательского центра «Ромир» у россиян количество свободных денег на декабрь прошлого года составил 36,7 тысячи рублей.

«Ромир» проводят исследования с 2008 года, и в этом году россияне побили рекорд по сэкономленным деньгам. Свободные деньги это разница между доходами граждан и их тратой на товары и услуги.

В декабре 2018 года за счёт того, что населению были начислены премии, 13 зарплаты и различные бонусы, эксперты выявили самый большой рост этого индекса. Даже траты на подарки и продукты для новогоднего стола не повлияли на этот показатель.

Если смотреть на данные по всему году, то количество сэкономленных денег составило 24,2 тысячи рублей. Получилось, что индекс вырос на 20 % по соотношению с прошлым периодом. Для сравнения в 2017 году сумма составила 18,5 тысячи рублей.

Эксперты пока никак не комментировали, почему сложилась такая ситуация. Возможно, люди просто стали меньше тратить, а возможно повысился уровень заработка россиян, они стали жить лучше и способны откладывать лишние деньги.