Америкой правит Apple: «Яблочная» компания потратила $6,6 млн на давление правительства Дональда Трампа

Вчера, 22:53

Корпорация продвигает личные интересы, пользуясь доминирующим положением на рынке, и подстраивая правительство с администрацией президента под свои нужды.

Американская компания Apple является одной из самых крупных и дорогих компаний на планете, однако, из-за политики президента США Дональда Трампа компания теряет миллиарды прибыли. Это конечно же не устраивает корпорацию, которая старается лоббировать администрацию американского главы.

Таким образом, согласно данным аналитиков, за 2018 год «яблочная» компания потратила $6,6 млн на давление правительства Трампа. По словам специалистов, расходы Apple на лоббирование администрации значительно выросли именно за последние несколько лет. Корпорация тратит на влияние на действующего президента намного больше, чем когда-либо. Больше всего Apple старается изменить политику США в отношении торговли, иммиграции, образования, изменения климата, а также повлиять на налоговую и патентную реформы.

Во время правления Барака Обамы Apple тратила на лоббирование максимум 4,6 миллиона в год, и так было только в 2016 году.

Сейчас же в «яблочной» компании стараются изменить, как уточняют специалисты, отношение Трампа конкретно технологии автономных транспортных средств, а также распространение и работу мобильных медицинских предложений. Не маловажным является и желание Apple повлиять и на сервисы потокового телевидения.

Глава Apple Тим Кук хоть и поддерживает отношения с Трампом, но он совершенно не согласен с его решениями. В частности, больше всего критике подвергаются отношения президента с Китаем и торговые санкции, ведь именно из-за этого «яблочная» компания потеряла целых 200 миллиардов долларов всего за 2 месяца.

Корпорация действительно оказалась в непростой ситуации. Каждый год она демонстрировала рост продаж, но после ряда решений Трампа и ухудшения отношений с Китаем, Apple начала демонстрировать спад.

Получается, что на самом деле Америкой правит именно Apple и другие похожие крупные компании. Многомиллиардной корпорации сейчас удаётся влиять на решения правительства США, хотя на это и уходят огромные деньги. Однако, ради расширения на выгодном китайском рынке, в Apple готовы пойти на многое, о чём свидетельствует даже последняя версия iPhone с двумя SIM-картами.

Как бы то ни было, пока «торговая война» с Китаем продолжается, а Apple всё ещё терпит убытки.