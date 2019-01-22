«Брал микрозайм - забудь об ипотеке»: Российские банки отказываются предоставлять кредиты клиентам МФО

Сегодня, 15:20

Наличие у граждан отношений, пусть и бывших, с организациями по экспресс-выдаче денежных займов, стало стоп-фактором при кредитовании в крупнейших российских банках.

В первую очередь это коснулось кредитов, подразумевающих получение значительных сумм денег - ипотечных и автокредитов. Процент вероятности одобрения кредита для граждан, имеющих в своей кредитной истории опыт займов в МФО, падал с 75% до 50%.

Известно, что наиболее высокий рейтинг при рассмотрении сделки получают заемщики с существующей кредитной историей, в которой нет записи о микрофинансовых организациях. Более низкий рейтинг у заемщиков, не имеющих никакой кредитной истории. Таких клиентов банк рассматривает дольше обычного, но вероятность получения кредита у них всё же выше, чем у бывших обладателей «быстрых денег» от МФО.

Сами банки объясняют данную ситуацию тем, что типичные клиенты МФО - граждане, которые не имеют возможности обратиться в крупный банк за кредитом на более выгодных условиях. Следовательно, у них уже есть заведомо негативная история, которая «привела» их в экспресс-кредитование по завышенным процентным ставкам. В некоторых банках «МФО-фактор» не всегда является поводом для отказа на ранних стадиях рассмотрения сделки, но обязательно учитывается при подготовке условий работы с таким клиентом.

Интересно, что обратная ситуация сложилась при выдаче небольших потребительских кредитов в крупных банках. В данном случае заемщику без кредитной истории получить одобрение банка гораздо сложнее, чем тем, у кого были микрозаймы. Так, в прошлом году сделки клиентов с отсутствующей кредитной историей были одобрены только в 13% случаев, против почти 18% бывших клиентов МФО.