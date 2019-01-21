Корейский поставщик смартфонов подсчитывает убытки из-за резкого падения спроса

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Статистика подтверждает, что гаджеты из Южной Корее теряют свою популярность. Уровень продаж снизился до минимума 2002 года.

Сотрудники Министерства науки и информационных технологий Южной Кореи при поддержке института IITP проанализировали ситуацию, которая сложилась на рынке экспорта мобильных телефонов. Только за минувший год уровень продаж снизился до критического уровня, который не достигался уже 16 лет и составил всего 14,62 миллиарда долларов.

Эксперты уверяют, что уровень падения только с 2017 годом составил 23%, что в денежном эквиваленте равно 4,4 миллиардам долларов. Причины заключаются в снижении продаж основных игроков этого рынка: Samsung и LG. В частности, поставки смартфонов корейских компаний в Китай снизились на 37%, а в США — на 10%. Каким для отрасли будет текущий год, пока неясно. У Samsung в рукаве есть и действительно новые флагманские смартфоны, и гибкий аппарат, а вот что будет с LG, пока можно лишь гадать.

Наблюдающаяся картина объясняется затишьем на рынке смартфонов в целом, а также активным наступлением китайских поставщиков, ведущих агрессивные ценовые войны. Samsung с целью укрепления слабеющих позиций на рынке смартфонов планирует сформировать новые серии аппаратов Galaxy. Одной из них станет Galaxy M. Это семейство, как ожидается, вберёт в себя недорогие устройства, которые до сих пор выпускались под маркировкой Galaxy J, Galaxy On и Galaxy C. Очевидно, что пересмотреть бизнес-стратегию на рынке смартфонов придётся и компании LG.