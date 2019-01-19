Бесплатная информационная поддержка малого бизнеса в Москве расширяется – Наталья Сергунина

Сегодня, 06:57

Как заявила заместитель мэра Москвы, глава Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина, в 2018 году представители малого и среднего бизнеса столицы получили в ГБУ «Малый бизнес Москвы» свыше 100 тыс. бесплатных консультаций. Об этом пишет портал РИАМО.

«В прошлом году консультанты «Малого бизнеса Москвы» ответили на более чем 100 тысяч обращений предпринимателей. Это на 15% больше, чем в 2017 году. С 2014 года центры услуг для бизнеса предоставили более 350 тысяч бесплатных консультаций», – отметила заммэра.

Эксперты ГБУ «МБМ» оказывают полную информационную поддержку столичным предпринимателям. Чаще всего бизнесмены обращаются в центры с вопросами, связанными с трудовым законодательством, имущественной госпомощью, налоговым и бухгалтерским учетом.

100-тысячную бесплатную консультацию в 2018 году получила московская предпринимательница Юлия Астапенко. Она обратилась в Центр услуг для бизнеса Восточного округа столицы с вопросом о субсидирования затрат, связанных с участием бизнесменов Москвы в различных выставках.

Эксперты ЦУБа пояснили, что в этом случае городским бюджетом предусмотрена финансовая поддержка в размере до 350 тыс. рублей – для экспонентов городских выставок и до 700 тыс. рублей – для экспонентов зарубежных экспозиций. Субсидии оформляются через Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.











