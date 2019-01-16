В Башкортостане семьям с восемью детьми выплатят по 600 тысяч рублей

Сегодня, 20:31

Президиум правительства Башкортостана под председательством Радия Хабирова утвердил это решение сегодня, 16 января.

По словам Юрия Мельникова, и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, общая сумма, требуемая для единовременной выплаты семьям с восемью детьми по 600 тысяч рублей, составит 23,6 млн в год. Сумма, конечно, в масштабах республики, мизерная, ведь семей с восемью несовершеннолетними детьми очень немного, всего 47. Но Мельников заверил, что деньги заложены в бюджет этого года и будут зарезервированы для выплат в будущем году.

До указанного выше постановления выплаты в Башкортостане полагались лишь семьям, в которых есть девять несовершеннолетних детей.

С 2001 года в Башкортостане семьям, в которых было 10 и более несовершеннолетних детей, выдавали микроавтобусы ГАЗель. С 2008 по 2015 годы микроавтобусы стали получать семьи с девятью несовершеннолетними детьми. По этой программе получили автомобили 85 семей.

А с 2015-го вместо микроавтобусов стали выплачивать денежную компенсацию. 28 семей получили такие единовременные выплаты.

Сумма 600 тыс. руб. – совсем не «царский» подарок многодетным семьям. Ведь если разделить ее на восьмерых детей и количество месяцев до их 16-летия, то получится ежемесячная «огромная» прибавка в 390 руб.

Минимальное пособие на ребенка до 1,5 лет составляет также крошечные 4512 руб. Это пособие должно составлять 40% зарплаты матери, но такие многодетные матери, конечно, не работают и не имеют зарплаты, поэтому 40% высчитывается от МРОТ (11280 руб.).

А пособия на детей старше 1,5 лет в России на федеральном уровне вообще не предусмотрены. Такие пособия могут назначить (или не назначить) региональные правительства.