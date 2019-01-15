«Back in USSR»: Налог на выезд за границу может полностью уничтожить средний класс

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Стратегия предпринимателей развития внутреннего туризма может убить в жителях России веру в светлое будущее, а также создать ряд социально-экономических проблем.

Инициатива членов ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», которые недавно предложили ввести налог на выезд из страны, подверглась резкой критике со стороны Ростуризма, Госдумы и обычных россиян. По задумке предпринимателей, за каждый выезд со страны необходимо взимать по 500 рублей, что якобы может пополнить госбюджет на 35 млрд рублей в год. Правда, такая инициатива чревата ростом недовольства населения, а также дестабилизации социального равенства. Аналитики уже прозвали данную ситуацию «Back in USSR», и сравнили с тем временем, когда из Советского союза можно было выехать только по специальному разрешению.

Налог на выезд за границу, вероятно, может полностью уничтожить средний класс. Это, безусловно, сократит количество поездок со стороны низшего класса населения, а гражданам из среднего класса, скорее всего, придется заранее копить на поездки - для семьи из четверых человек отпуск за рубежом, помимо самой путевки, обойдется в дополнительные 2 тысячи рублей, что составляет чуть больше 1/4 от среднего размера социальной пенсии по России. Пенсионеры, получая такой доход от государства, имея собственные финансовые накопления, вероятно, перестанут относить себя к среднему классу из-за вероятной невозможности выезда за границу.

Развитие внутреннего туризма при введении налога маловероятно - высший класс населения, включая знаменитостей, несмотря на налог будут отправляться на отдых в другие страны, как это происходит сейчас (большинство звезд на данный момент отдыхают на Мальдивах). Поэтому мотивировать туристический российский бизнес, кроме как среднестатистических граждан, будет также некому. Возможно снижение качества предоставляемых услуг и увеличение стоимости сервисных сборов за счет создания искусственной монополии, поэтому инициатива не сможет принести той пользы, которая была заявлена ассоциацией изначально.

Безусловно, в ряде стран подобная практика существует, но, как показывает статистика, экономика данных государств изрядно хромает: Перу, Куба, Индия, Индонезия, Египет и другие не могу тпохвастаться хорошими результатами после введения налогов. Рассматривая налог на выезд с другой стороны, то с точки зрения туризма это предложение может оказать для России медвежью услугу - мировая практика показывает, что туристы чаще выбирают страны со свободным от пошлин въездом, поэтому данная сфера, которая только начала набирать обороты, может отбросить нашу страну на десятилетие назад.

Единственные, кто не пострадают от введения налога - представители высшего класса. Как показывает статистика, люди из данного слоя населения практически не обращают внимания на стоимость отдыха и сопутствующих трат, в том числе и налогов, поскольку чаще всего торжествует убеждение, что качество зависит прямо пропорционально от стоимости. А это чревато тем, что россияне могут перестать чувствовать себя полноценными членами общества, будут обеспокоены ростом цен на продукты, стоимости услуг, а также частично может породить недовольство из-за социального неравенства.