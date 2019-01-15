Силуанов: Экономика России вскоре избавится от «голландской болезни»

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Российская экономика проходит процессы сглаживания курсовых соотношений. Именно после завершения таких преобразований, у людей пропадет неуверенность в завтрашнем дне.

Заместитель председателя правительства России Антон Силуанов довольно радужно описал перспективу экономики страны на ближайшие годы. По мнению чиновника, сегодня происходят самые важные изменения в России – сглаживание курсовых соотношений, которые и не давали уверенности в завтрашнем дне обычному гражданину.

После того, как данный процесс под наблюдением специалистов из Центрального банка завершится, экономика России избавится от «голландской болезни». Напомним, что таким термином называется негативный эффект, который оказывает колебание курса национальной валюты на развитие государства. Силуанов сообщил, что бюджетное правило вместе с резервными фондами сыграло положительную роль в стабилизации российской экономики.

Известно, что наращивать валютные резервы и одновременно повышать налоги — это супер-осторожность, это желание свести риски к нулю, что, как известно, заключает в себе гигантский системный риск. В правительстве уверены, что после данной стабилизации можно будет избавиться от дефицита бюджета и стабилизировать рубль.