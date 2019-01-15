Кредиты для любых клиентов предлагает банк «Восточный»

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Удовлетворить все свои желания можно при помощи кредитных средств. Для этого необходимо иметь любую недвижимость в собственности и обратиться в банк «Восточный».

Специалисты банка «Восточный» разработали специальное предложение для клиентов, которые хотят совершить дорогостоящую покупку или путешествие.

Как сообщила управляющая финансовым учреждением Татьяна Федюшкина, максимальная сумма займа может составить 30 миллионов рублей, а ставка годовых процентом при этом не превысит 9,9%. Для осуществления займа необходимо просто представить в качестве залогового имущества квартиру, дом или даже коммерческую недвижимость.

Федюшкина сообщила, что в 2018 году клиенты банка оформляли кредит не только для крупных покупок, но даже для погашения уже имеющихся «дорогих» кредитов. Если в списке желаний на этот год было стать миллионером, совершить массу покупок, сделать ремонт или слетать в отпуск, то поможет в этом любая недвижимость в собственности. И приятные условия кредитования от банка «Восточный».