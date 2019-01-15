Голикова: В России снизилось количество бедных людей

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За 9 месяцев 2018 года он, по данным Росстата, составляет 13,3%. Годом ранее значение этого показателя было 13,8%.

Таким образом, подчеркнула Татьяна Голикова, количество бедных людей в России несколько снизилось. Заявление вице-премьер сделала на Гайдаровском форуме.

Она также напомнила, что на протяжении 2015 и 2016 годов значение показателя уровня бедности по РФ отмечалось на том же уровне в 13,3%.

Голикова сделала заверение, что власти обеспечат сохранение достигнутого соотношения по зарплатам, которые получают врачи, преподаватели, воспитатели, учителя, средние медицинские социальные работники.

Также вице-премьер заверила, что остальным категориям россиян заработная плата тоже станет индексироваться.

Государство, с её слов, намерено обеспечить у минимального размера оплаты труда уровень, соответствующий прожиточному минимуму трудоспособного населения.