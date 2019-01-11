Побороть бедность в Татарстане поможет Всемирный банк

Сегодня, 10:08

Специалисты проанализируют причины бедности в регионе и начнут устранять их. Такой проект пока является пилотным, но после его успешной реализации данный опыт будет распространен на всю территорию России.

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин потребовал искоренить бедность в регионе, а также проанализировать причины ее появления. Такое заявление он сделала на коллегии министерства труда, занятости и социальной защиты, его поддержка среди присутствующих была 100%. Теперь при поддержке Всемирного банка Татарстан станет участником пилотного проекта, который даст возможность уменьшить число людей с низкими доходами.

После изучения ситуации специалистами из Всемирного банка установлено, что в сравнении с другими регионами России в Татарстане довольно низкое число людей с небольшими доходами. Министр Эльмира Зарипова сообщила, что эксперты банка помогут Татарстану в разработке программы по борьбе с бедностью в регионе. Будет создана новая методологическая и методическая база, чтобы определить, кому и как помогать. Помогать финансово или в поиске работы, в целевой занятости, индивидуальном трудоустройстве. Причем помогать с молодого возраста.

Согласно статистике в Татарстане, за чертой бедностью проживают 7,7% граждан, или 299 тысяч человек, 95% из них — это семьи с детьми, 40% — многодетные семьи. Предполагается, что совсеми из них будет заключен социальный контракт, согласно которому получатель социальной помощи берет обязательство устроиться на работу.