В Волгограде первыми в РФ выпустили жидкость для защиты двигателя

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Новую добавку необходимо использовать как составляющую машинного масла. Она поможет защитить двигатель и другие агрегаты транспортного средства от коррозии.

Волгоградские специалисты научно-производственного предприятия «КФ» создали новейшую жидкость для защиты двигателя. Такая присадка используется как добавка к гидравлической жидкости и может быть добавлена в машинное масло. Данную информацию донесло руководство Волгоградской области, которое надеется таким образом привлечь инвестиции в регион.

Сообщается, что предприятие каждый год будет производить до 300 тонн присадок. До него 100% подобной продукции завозилось в РФ из-за границы. Планируется, что присадки будут продаваться не только в России, но и других странах. Завод уже налаживает поставки в Германию.

Известно, что для осуществления данного проекта понадобилось 47 миллионов рублей, 20 из которых были получены предприятием на основе льготного займа из средств фонда развития промышленности разных уровней. Ранее такая продукция завозилась в Россию из других стран, теперь ее производят волгоградцы.

Напомним, Волгоградская область активно пользуется возможностями федеральных и региональных институтов для модернизации производств и создания новых. Это направление является приоритетом долгосрочной стратегии развития региона, утвержденной губернатором Андреем Бочаровым.