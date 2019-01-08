В MasterСard сменят логотип

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Руководство компании MasterCard Incorporated решило сменить свой логотип, что привлечет новых клиентов. Из известной всем эмблемы пропадет название компании, а останутся традиционные два круга.

Вчера 7 января руководство компании MasterCard Incorporated проинформировало о том, что они меняют свой логотип с целью привлечения новых клиентов. Такая информация уже размещена на официальном сайте корпорации, где сообщается о том, что теперь логотип будет представлен в виде двух кругов оранжевого и желтого цветов, а название компании исчезнет.

Напомним, что два разноцветных круга уже более 50 лет служат отличительным знаком платежной системы. Международная платежная система MasterCard объединяет в настоящее время 22 тыс. финансовых организаций в 210 странах мира. Штаб-квартира корпорации расположена в Нью-Йорке.

21 июня 2018 года стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Таким образом в компании собираются повысить безопасность своей продукции и уйти от введения PIN-кода, ведь сканер пальца является надежнее.