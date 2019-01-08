Доллар снизился до отметки ниже 67 рублей впервые с декабря

Сегодня, 11:36

Российский рублю продолжает укрепляться несмотря на прессинг со стороны мировой общественности. Сегодня утром курс по отношению к доллару составил 67 рублей, чего не было с 18 декабря прошлого года.

Сегодня 8 января на Московской бирже начались торги, которые сразу же порадовали жителей страны – рубль продолжил укрепляться и достиг цены в 67,07 рублей за один доллар. Эксперты отмечают, что такой цифры они не видели еще с 18 декабря прошлого года. Подобная тенденция наблюдается и в отношении пары рубль-евро, где российская валюта укрепила свои позиции на 1,2%.

Специалисты сообщают, что после успешного для рубля начала торгов доллар и евро начали постепенно отыгрывать потери, что привело к постепенной корректировке их курсов в сторону повышения. Аналитики уверены, что тенденция по укреплению российской валюты сохранится, несмотря на прессинг, оказываемый на нее со стороны мирового сообщества.

Кроме этого известно, что к 11:10 по московскому времени стоимость барреля Brent составляла 57,56 долларов (плюс 0,4% к закрытию предыдущих торгов), курс доллара на Московской бирже корректировался до отметки 67,14 рубля, курс евро — до отметки 76,84 рубля.