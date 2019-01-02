В Пенсионный фонд будут направлены средства, конфискованные у коррупционеров

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Новый закон уже вступил в силу. Таким образом руководство страны не только хочет побороть коррупцию, но и наполнить бюджет пенсионного фонда.

В преддверии нового года президент России подписал закон, согласно которому все средства, которые по решению суда будут конфискованы у коррупционеров, будут направлены на нужды Пенсионного фонда. Сообщается, что сюда же будут направлены и средства, которые выручат на аукционах после продажи имущества лиц, признанных виновными в получении и даче взятки.

Уже с 1 января 2019 года закон вступил в силу и должен стать одной из статей дохода для Пенсионного фонда России. А вот лица, которые планируют совершить подобные противоправные действия, должны задуматься о последствиях данного поступка.

Как известно, ранее деньги, полученные коррупционным путем, направлялись в федеральную казну, а вот финансирование Пенсионного фонда происходило только за счет страховых взносов и межбюджетных трансфертов.

Специалисты уже подсчитали, что за период с 2019 по 2024 годы в рамках нового закона рост поступлений в бюджет Пенсионного фонда составит 1,8 миллиардов рублей. Напомним, что данный законопроект был инициирован членами партии «Единая Россия» в сентябре 2018 года.