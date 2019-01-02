В 2019 году будут доступны бесконтактные платежи по карте «Мир»

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Платежная система Mir Pay начнет свою работу уже в начале 2019 года. Такое заявление сделал глава Национальной системы НСПК Владимир Комлев.

Платежная система Mir Pay была разработана для удобства пользователей, но вот официального ее запуска пока не состоялось. Многие банки в прошлом году запустили ее в качестве пилотного проекта, который зарекомендовал себя с положительной стороны. По заявлению руководителя Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, в четырех финансовых учреждениях банковские карты «Мир» успешно загружаются.

Участвовать в усовершенствовании новой платежной системы будут сами клиенты банков, которые будут сталкиваться с недочетами и сообщать о них. Как известно, в эксперименте участвуют Россельхозбанк, МКБ, банк «Центринвест» и Уральский банк реконструкции и развития. В ближайшее время тестировать систему также начнут такие финансовые учреждения, как «СМП Банк», РНКБ и банк «Россия». Как отмечается, сначала бесконтактные платежи появятся на смартфонах на базе системы Android, а затем на других операционных системах.

Напомним, что в связи с введением санкций против России, упомянутые платёжные системы остановили процесс обработки транзакций по картам нескольких банков.