На ВДНХ для начинающих бизнесменов был открыт образовательный кластер «Техноград»

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На ВДНХ в прошлом месяце был открыт новейший образовательный кластер «Техноград». Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, и теперь является одной из площадок реализации важного столичного проекта «Стартап-школа МБМ». Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила о том, что проект запустили в минувшем году, чтобы оказывать поддержку начинающим бизнесменам с первыми шагами в открытии своего дела. Бесплатные занятия на территории «Технограда» запланированы до конца года. Такой информацией поделился ИЦ Правительства Москвы.

Как отметила Наталья Сергунина, опытные преподаватели в лице бизнес-тренеров помогают занимающимся, к примеру, протестировать идею своего дела. Занятия длятся по 4,5 часа, в их рамках предоставляются и теория, и практика. Программа запланирована на пять дней. Всем выпускникам (а их уже 1700 человек) вручаются соответствующие сертификаты.