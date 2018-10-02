Песков назвал дедолларизацию экономики России длительным и скрупулезным трудом

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Быстро сократить долю валюты США в общем объеме международных расчетов у Кремля не получится, констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин поддержал инициативу по отказу экономики России от доллара, предложенную главой ВТБ Андреем Костиным на случай запрета США российским банкам проводить денежные операции в американской валюте. Позицию главы государства также поддержали замглавы Минфина Алексей Моисеев и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Развил тему отказа ВВП РФ от доллара Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента назвал дедолларизацию экономики длительным и скрупулезным трудом, который не может быть проделан в ближайшее время. В Кремле напомнили, что Путин и ранее настаивал на расширении практики международных расчетов рублем.