Москва представила новые механизмы налогообложения для самозанятых граждан

Сегодня, 06:21

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономики Владимир Ефимов представил информацию по патентной системе налогообложения для самозанятых граждан за первое полугодие 2018 года, сообщает «Российская газета».

Как сообщил политик, в рамках экспериментальной системы малыми предпринимателями Москвы за первую половину текущего года было приобретено более 60 тысяч патентов, что на 17 процентов превышает показатель по аналогичному периоду в 2017 году. В денежном выражении данные цифры составляют 5,3 миллиарда рублей, поступивших в бюджет в 2018 году и 4,6 миллиардов рублей, полученных от продажи разрешительных документов в первые полгода 2017 года.

В настоящее время в Москве обсуждается запуск еще одного налогового механизма, который поможет совершенствовать систему легализации доходов населения и увеличить размеры отчислений в пенсионную систему, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках экспериментальной системы, самозанятые граждане страны получат возможность легализовать свою деятельность. Сумма налоговых отчислений при этом составит всего 4% для физических лиц и 6% - для юридических лиц.

Общее число самозанятых граждан по стране на сегодняшний день составляет от 3,5 до 15 миллионов человек. Из них всего около 2 тысяч официально зарегистрировали свою деятельность. По результатам опроса, проведенного биржей фриланса FL.ru, с условиями нового налогового механизма согласна треть опрошенных.