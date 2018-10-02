Более 20 московских компаний представили на международной выставке свои технические решения

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22 промышленные компании из Москвы стали участниками экспозиции «Сделано в Москве», организованной в рамках 4-й международной специализированной выставки «Импортозамещение-2018», которая прошла в столице в середине сентября. В общей сложности москвичами было представлено свыше 40 технических решений, способных составить конкуренцию мировым аналогам, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Особое внимание гостей мероприятия было привлечено такими разработками, как первый российский хирургический клей из плазмы, кровоостанавливающий порошок, а также инновационное решение для контроля целостности упаковки и происхождения товаров.

«На выставке “Импортозамещение” мы показали лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров», — прокомментировала событие заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

На данный момент бренд «Сделано в Москве» объединяет 272 столичных компании.

Организаторами совместной экспозиции московских производителей стали Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Московский экспортный центр, который был создан Правительством Москвы с целью продвижения продукции столичных компаний на региональных и зарубежных рынках.