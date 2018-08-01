«Первая в истории человечества»: Стоимость Apple официально достигла отметки в 1 триллион долларов

Сегодня, 17:50

«Яблочной» компании удалось стать самой дорогой за всю историю человечества.

Сегодня, 1 августа, компания Apple опубликовала отчёт о работе в третьем квартале текущего года. В опубликованных материалах указывается, что акции компании подорожали на 4%. Это означает, что стоимость Apple официально выроста до отметки в 1 триллион долларов США. Таким образом, компания стала самый дорогим предприятием за всю историю, установив абсолютный рекорд.

Акции Apple начали продаваться по цене в 199,13 долларов. После закрытия биржи во вторник они опустились до уровня в 190, 29 долларов. Ранее же акционеры искали цену акций в размере 203,45 долларов США, чтобы Apple достигла отметки в стоимость 1 триллион.

В это же время многие аналитики ожидали и прогнозировали, что Apple впервые станет компанией-триллионником.