«Короли рынка»: В Apple раскрыли причину лидирующих позиций в заработке

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«Яблочники» зарабатывают больше Samsung и Huawei из-за того, что обладают авторитетом для выпуска и продажи смартфона за 1 тысячу долларов.

Вчера американская корпорация Apple вновь удивила аналитиков, сообщив информацию о своих доходах. Не смотря на всю критику iPhone X, преуменьшения вклада компании и антирекламы, Apple всё же удалось заработать на 17% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года.

Годовые продажи iPhone выросли всего на 1%. Многих такие показатели запутали, что и послужило причиной появления рада слухах о том, что Apple сдаёт свои позиции.

Но дело состоит в том, что выросла средняя цена продажи. К примеру, если в среднем в третьем квартале 2017 года iPhone стоил 606 долларов США, то уже через год эта цифра поднялась до 724 долларов. Этот скачок просто феноменальный. Связан он с выходом iPhone X.

Многие аналитики ещё в прошлом году не могли понять, как Apple собирается и дальше развивать своей бизнес, если современный рынок технологий практически стоит на месте.

Вчера же Apple раскрыли причину лидирующих позиций в заработке, заявив, что в компании решили ориентироваться на верхний предел рынка премиальных смартфонов. В Apple доказали, что если сделать устройство действительно качественным и привлекательным для клиента, то за его можно продать за 4-значнную сумму.

Многие же считали такую идею смехотворной, когда узнали, что iPhone X в максимальной комплектации стоит в районе 1 тысячи долларов, но она оказалась рабочей. Кстати, такой же способ после успеха Apple пробовали и Samsung с их Galaxy S9, но южнокорейский бренд с треском провалился. Дело в том, что для увеличения прибыли и цены телефона нужно обладать большим авторитетом среди платежеспособных пользователей, чего у Samsung конечно же нет.

«Короли рынка» по-прежнему являются главным брендом премиум-класса и никакие Samsung и Huawei не могут конкурировать с компанией. Кроме того, у Apple есть уникальная экосистема, чего нет у других производителей. По словам Тима Кука, его компания также старается выпустить для каждой категории пользователей премиальное устройство. Даже бюджетный iPhone SE может стать стимулом для его владельца купить в будущем флагманский iPhone X.

Кстати, как сообщалось ранее, iPhone X довольны 98% всех владельцев, что тоже является уникальным показателем.