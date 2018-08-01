Владимир Ефимов рассказал о рекорде Москвы по количеству ИП

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Москва констатировала очередной рекорд относительно роста количества индивидуальных предпринимателей. По словам руководителя местного ДЭПиР Владимира Ефимова, в июне текущего года количество ИП в мегаполисе впервые превысило 300000 человек. На первое июля количество прошедших регистрацию в главном городе РФ ИП составило 302351 человек. Об этом рассказывает ИА «Коммерческая тайна».

По словам министра, с июня прошлого года общее количество московских ИП «приросло» на 11,2%. Впечатляют и темпы прироста новых индивидуальных предпринимателей: за период январь-июнь текущего года в мегаполисе было зарегистрировано на 12,1% больше ИП, чем за аналогичный период годом ранее.

В своем комментарии Владимир Ефимов рассказал, что Москву заслуженно считают самым крупным потребительским рынком на территории Старого света. Любой предприниматель обоснованно рассчитывает на то, что сможет найти здесь себе клиентов.