«Памп» холдингов приведет к росту криптовалюты Tkeycoin в 453 раза

Сегодня, 15:13

От криптовалюты Tkeycoin (TCD) ждут резкой динамики роста на бирже в период декабрь-2018/январь 2019 гг.



Такое мнение экспертов рынка цифровых валют основано на информации о намерениях ряда крупных фондов организовать «памп» этой криптовалюты сразу после листинга на бирже. Об этом информирует федеральное агентство «Правда.ру» (https://www.pravda.ru/news/economics/crypto/30-07-2018/1390205-Tkeycoin-0/).



Организация «пампа» возможна в случае объединения фондов в пулы, что позволит оказать большое влияние на рост криптовалюты Tkeycoin. Этот российский криптовалютный проект за первый и второй кварталы 2018 года показал убедительные результаты. В частности, ему удалось заключить крупную сделку на 12 миллионов долларов с Арабским холдингом, а также провести положительные переговоры с Альянсом венчурных фондов из Кореи. Это позволяет говорить о том, что проект Tkeycoin DAO продолжает утверждаться в статусе перспективного актива в рамках мирового финансового рынка.